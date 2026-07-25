Il ministro Lollobrigida scivola sull' orecchietta A Bari premia Nunzia che spacciava la pasta industriale per fresca e scatena l' ira nelle chat di Fratelli d' Italia

Da bari.corriere.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una cerimonia a Bari, un ministro ha commesso un errore nel pronunciare il nome di una premiata, chiamandola con un soprannome. La donna premiata aveva venduto pasta industriale presentandola come fresca e artigianale. La scena ha suscitato reazioni forti sui social, con molti che si sono chiesti come sia possibile che un rappresentante istituzionale abbia premiato qualcuno coinvolto in questa truffa.

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Le polemiche social - e feroci - non mancano. In tanti si chiedono: «Ma come può un ministro dare un premio a chi vende roba industriale spacciandola per artigianale?». Scivola sull'orecchietta barese il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida. Qualche giorno fa l'esponente del governo Meloni era a Bari per un evento politico di Fratelli d'Italia e a seguire è stato condotto dal Cicerone locale, il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, nella «strada delle orecchiette». E nello specifico dalla pastaia barese per antonomasia, Nunzia Caputo, celebrata icona della... 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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© Bari.corriere.it - Il ministro Lollobrigida scivola sull'orecchietta. A Bari premia Nunzia, che spacciava la pasta industriale per fresca, e scatena l'ira nelle chat di Fratelli d'Italia
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