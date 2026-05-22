Oggi si registra un risultato positivo per l’agricoltura italiana a Bruxelles, con il governo che ha ottenuto un successo nella discussione sui fertilizzanti. Il ministro delle politiche agricole ha dichiarato che si tratta dell’investimento più consistente mai fatto nel settore dall’Italia. La vittoria evidenzia una strategia di fermezza portata avanti dal governo Meloni in ambito europeo, con un riconoscimento della centralità del comparto agricolo nel paese.

Quella che si registra oggi per l’Agricoltura italiana è una doppia vittoria, che premia la fermezza del governo Meloni in Europa e rivendica la centralità culturale e strategica del comparto. Da un lato il successo a Bruxelles, con la decisione del Consiglio Ue di sospendere per un anno i dazi sui principali fertilizzanti azotati. Dall’altro, la rivendicazione di un primato storico negli investimenti a tutela del settore primario. Fertilizzanti, l’Italia incassa il successo in Ue sullo stop ai dazi: la soddisfazione di Lollobrigida. Come rilancia Italpress tra gli altri, allora, il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida commenta con viva soddisfazione il traguardo europeo, frutto di una battaglia che l’Italia ha guidato con determinazione fin dallo scorso gennaio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Fertilizzanti, successo dell’Italia a Bruxelles. Lollobrigida: sull’agricoltura siamo il governo che ha investito di più nella storia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Agricoltura, Lollobrigida: "Non si è parlato di togliere sanzioni ai fertilizzanti russi"

Lollobrigida: dal Governo Meloni oltre 15 miliardi all’agricoltura«Il Governo Meloni è l’esecutivo che più ha investito in agricoltura: oltre 15 mliardi di euro.

L'altra faccia (meno raccontata) della guerra in Iran resta la crisi dei fertilizzanti, che ora si fa sentire anche in EuropaNoi dipendiamo dalle importazioni di gas naturale e di ammoniaca, necessari alla produzione dei fertilizzanti azotati che nutrono le piante. I raccolti del prossimo autunno sono a rischio: la Commissi ... wired.it

Fertilizzanti alle stelle, la guerra all’Iran fa arrabbiare gli agricoltori Usa e Ue (e c’è una soluzione italiana)Questo articolo è stata pubblicato nella newsletter Europe Matters, un doppio sguardo su come l'Europa e gli Stati Uniti siano legati oggi più che mai, curata da Francesca Basso e Viviana Mazza, ... corriere.it