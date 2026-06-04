Ir Pastaio ha aperto una nuova sede in piazza Cairoli, portando la pasta fresca di qualità nel centro di Pisa. La catena, che aveva inaugurato il primo locale in Lungarno Pacinotti sei mesi fa, ha deciso di espandersi rapidamente. La nuova apertura si inserisce nel tentativo di raggiungere un pubblico più ampio e di consolidare la presenza in città. La prima sede continua a operare regolarmente.

Pisa, 3 giugno 2026 – A soli 6 mesi dall'inaugurazione in Lungarno Pacinotti “Ir Pastaio” raddoppia e arriva in piazza Cairoli. Un successo oltre ogni aspettativa quello del progetto avviato da Massimo Rutinelli, imprenditore titolare di diverse attività di ristorazione a Pisa e Marina di Pisa e presidente di Conflitorale Confcommercio Pisa. La sua pasta fresca artigianale in svariate specialità, da consumare sul posto o da asporto, ha conquistato il pubblico di ogni età. L'inaugurazione è stata salutata con un taglio del nastro alla presenza del direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli, dell'assessore al Commercio del Comune di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Ir Pastaio” raddoppia: la pasta fresca di qualità arriva in piazza Cairoli

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Temi più discussi: Pisa, Ir Pastaio raddoppia: la nuova apertura sei mesi dopo l'inaugurazione in Lungarno Pacinotti; Nuove aperture: a Pisa raddoppia 'Ir pastaio' in piazza Cairoli; Ir Pastaio raddoppia e apre anche in piazza Cairoli.

Ir Pastaio raddoppia: la pasta fresca di qualità arriva in piazza CairoliSeconda apertura nel giro di 6 mesi per l'imprenditore Massimo Rutinelli dopo l'inaugurazione in Lungarno Pacinotti ... lanazione.it

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