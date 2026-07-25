Il ministero ricorre contro la riduzione di 6 giorni di pena Alemanno | E' accanimento

Il ministero ha presentato ricorso contro la riduzione di sei giorni di pena concessa a un ex politico, che aveva scontato quasi due anni di reclusione per traffico di sostanze. La decisione ha suscitato commenti da parte di un ex politico, che ha definito la riduzione come un accanimento. La vicenda riguarda una sentenza di riduzione della pena già scontata, che ora viene contestata attraverso il ricorso.

AGI - Gianni Alemanno, uscito dal carcere di Rebibbia lo scorso 24 giugno dopo aver scontato un anno e 10 mesi di reclusione per traffico di influenze illecite, grida allo scandalo: "Oggi i Carabinieri della stazione di Monte Mario mi hanno notificato un incredibile provvedimento: il ricorso in Cassazione del Ministero della Giustizia contro l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che ha ridotto di 6 (sei) giorni la durata della mia pena per effetto delle condizioni inumane in cui sono stato detenuto. Questa ordinanza di riduzione della pena era già stata impugnata dal DAP (caso rarissimo se non unico) ma questa impugnazione era stata già rigettata dal Tribunale di sorveglianza il 10 giugno scorso. 🔗 Leggi su Agi.it

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