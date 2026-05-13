Cospito ricorre contro il 41 bis | Il ministero ignora le sentenze

Un detenuto coinvolto in un procedimento giudiziario ha presentato ricorso contro il regime di carcere duro, il 41 bis, sostenendo che il ministero dell’interno non abbia considerato alcune sentenze emesse in passato. La sua richiesta è arrivata prima della scadenza di un termine stabilito e riguarda le modalità di applicazione di questa misura restrittiva. La questione si inserisce in un quadro legale complesso, con diverse istanze che si sono già pronunciate sul tema.

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