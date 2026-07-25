AGI - Gianni Alemanno, uscito dal carcere di Rebibbia lo scorso 24 giugno dopo aver scontato un anno e 10 mesi di reclusione per traffico di influenze illecite, grida allo scandalo: "Oggi i Carabinieri della stazione di Monte Mario mi hanno notificato un incredibile provvedimento: il ricorso in Cassazione del Ministero della Giustizia contro l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che ha ridotto di 6 (sei) giorni la durata della mia pena per effetto delle condizioni inumane in cui sono stato detenuto. Questa ordinanza di riduzione della pena era già stata impugnata dal DAP (caso rarissimo se non unico) ma questa impugnazione era stata già rigettata dal Tribunale di sorveglianza il 10 giugno scorso. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Il ministero ricorre contro la riduzione di 6 giorni di pena, Alemanno: "Continua l'accanimento"

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