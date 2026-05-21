A settembre l’udienza in Cassazione per la riduzione di pena a Cosentino

A settembre si terrà un’udienza in Corte di Cassazione riguardante la richiesta di riduzione della pena in un procedimento penale. La data stabilita è il 9 settembre e riguarda un procedimento che coinvolge un imputato già condannato in passato. La discussione si concentrerà sull’appello presentato contro le decisioni precedenti emesse dai tribunali di merito. La camera di consiglio sarà dedicata all’esame degli atti e delle argomentazioni delle parti.

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Tempo di lettura: 2 minuti La Corte di Cassazione ha fissato per il prossimo 9 settembre l’udienza in cui deciderà in modo definitivo sul ricorso della Procura generale di Napoli contro la riduzione della pena carceraria all’ex sottosegretario Nicola Cosentino, attualmente detenuto al carcere di Spoleto per scontare due condanne definitive per un totale di 14 anni per i reati di concorso esterno in camorra (10 anni) e corruzione (4 anni). Una riduzione di un anno e due mesi disposta nei giorni scorsi dalla Corte di Appello di Napoli su istanza dell’avvocato di Cosentino, Dario Vannetiello, che permetterebbe già oggi all’ex sottosegretario all’Economia del Governo Berlusconi di poter usufruire di benefici penitenziari quale l’affidamento in prova ai servizi sociali, dovendo Cosentino scontare un residuo inferiore ai quattro anni di pena. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - A settembre l’udienza in Cassazione per la riduzione di pena a Cosentino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Per Cosentino riduzione di pena, entro breve possibile affidamento in provaTempo di lettura: 2 minuti Potrebbe uscire a breve di carcere, tra qualche mese, per usufruire di benefici penitenziari quali l’affidamento in prova... Leggi anche: Cosentino potrebbe uscire dal carcere: sconto di pena per l'ex sottosegretario A settembre l'udienza in Cassazione per la riduzione di pena a CosentinoLa Corte di Cassazione ha fissato per il prossimo 9 settembre l'udienza in cui deciderà in modo definitivo sul ricorso della Procura generale di Napoli contro la riduzione della pena carceraria all'ex ... ansa.it #Schwarzler - Results on X | Live Posts & Updates x.com Supplenti e ferie cancellate d’ufficio, Anief punta sul ricorso dopo l’udienza in CassazionePresso la Corte di Cassazione si è svolta stamane l’udienza pubblica sul diritto alla monetizzazione delle ferie assegnate d’ufficio – in particolare durante le sospensioni delle lezioni per Natale e ... orizzontescuola.it