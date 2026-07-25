il milan si inserisce nella corsa a mastantuono sfida a juventus e fiorentina

Il Milan ha mostrato interesse per il difensore Mastantuono, entrando nella corsa con Juventus e Fiorentina. La squadra rossonera sta valutando un possibile trasferimento dal Real Madrid, dove attualmente gioca. La trattativa è in fase preliminare e non sono stati ancora definiti dettagli ufficiali. La competizione tra le tre squadre si concentra sull’acquisto del calciatore, considerato un obiettivo per rinforzare la rosa.

Gli occhi del Milan si sono posati in casa Real Madrid per rinforzare la propria rosa con i rossoneri che pensano a Mastantuono. Addio Real, Milan su Mastantuono (Ansa Foto) – calciomercato.it Stando a quanto affermato da TuttoSport, il Milan starebbe pensando al talento del Real Madrid per rinforzare la propria rosa, considerato il fatto che José Mourinho lo avrebbe escluso dai piani tattici della prossima stagione. Gli spagnoli, però, non vorrebbero perdere il controllo del cartellino del calciatore che potrebbe arrivare a Milanello con una formula simile a quella che portò in passato Brahim Diaz in rossonero. Un prestito con diritto di riscatto, con le merengues che potrebbero contro riscattare il cartellino ad una somma più alta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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