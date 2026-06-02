Fenerbache si inserisce nella corsa per Lewandowski | sullo sfondo rimane la Juventus e il polacco chiede tempo per valutare tutte le opzioni

Notizia in breve

Il Fenerbache ha iniziato le trattative per ingaggiare Lewandowski per la prossima stagione. Il club turco ha contattato l’attaccante, che però ha richiesto tempo per esaminare tutte le offerte ricevute. Sullo sfondo rimangono altre squadre, tra cui la Juventus. Lewandowski non ha ancora preso una decisione definitiva e sta valutando le proposte ricevute.