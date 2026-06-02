Fenerbache si inserisce nella corsa per Lewandowski | sullo sfondo rimane la Juventus e il polacco chiede tempo per valutare tutte le opzioni
Il Fenerbache ha iniziato le trattative per ingaggiare Lewandowski per la prossima stagione. Il club turco ha contattato l’attaccante, che però ha richiesto tempo per esaminare tutte le offerte ricevute. Sullo sfondo rimangono altre squadre, tra cui la Juventus. Lewandowski non ha ancora preso una decisione definitiva e sta valutando le proposte ricevute.
di Luca Fiore Il Fenerbache ha avviato i primi contatti per convincere Lewandowski per la prossima stagione, ma il polacco chiede tempo per valutare le proposte. Il Fenerbahce è fortemente interessato a inserire nel proprio organico Robert Lewandowski per la prossima stagione. L’operazione di calciomercato si svilupperebbe con la formula dell’ agente libero, una potenziale occasione d’oro per tutti i club europei. Secondo Fabrizio Romano, sono già andati in scena i contatti iniziali tra l’ambiente societario e l’ entourage del giocatore per sondare la fattibilità dell’affare. In questa fase esplorativa le parti valutano le reali intenzioni reciproche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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