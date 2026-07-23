Calciomercato Juventus la Fiorentina si inserisce per Pellegrino | il punto sulla trattativa

La Fiorentina ha mostrato interesse per il centrocampista Pellegrino, coinvolgendo una trattativa con il Parma. La Juventus ha un rapporto storico con il Parma, con trasferimenti di giocatori come Buffon, Thuram e Kulusevski. La trattativa tra Fiorentina e Parma riguarda il giocatore, ma non sono stati comunicati dettagli sulle cifre o le tempistiche. La Juventus non è coinvolta ufficialmente in questa trattativa.

Da sempre, quello con il Parma, è un asse caldo per la Juventus: dai trasferimenti dei primi anni duemila che portarono Buffon e Thuram in bianconero, fino a trattative più recenti, come quella per Dejan Kulusevski nel 2021. In questo caso, l’obiettivo della Vecchia Signora sarebbe l’attuale attaccante titolare dei Crociati, Mateo Pellegrino. L’argentino, autore di 9 reti nel corso dell’ultimo campionato di Serie A, sarebbe finito nel mirino di Giovanni Carnevali, intenzionato a posizionare il primo tassello del nuovo attacco di Spalletti. La Juve prenota Pellegrino, ma occhio alla Fiorentina. La trattativa per Pellegrino non rappresenta, almeno per il momento, la priorità assoluta nell’agenda juventina. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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