Il menù del mercato | Chalobah-Como e un colpo a sorpresa

Notizia in breve

Il Como sta trattando con il Chelsea per il trasferimento del difensore inglese Chalobah. I contatti tra le due squadre sono in corso e l’affare sembra imminente. Chalobah, che in passato era stato avvicinato all’Inter, potrebbe quindi vestire la maglia dei lombardi nel prossimo calciomercato. La trattativa si sta rapidamente concretizzando, ma non sono stati ancora annunci ufficiali.