Colpo Como in difesa ecco Chalobah Udinese giallo Zaniolo

Da video.gazzetta.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Como ha annunciato l’acquisto di Chalobah, rinforzando la propria linea difensiva. Nel frattempo, l’Udinese ha segnalato un caso di singolare comportamento di Zaniolo durante l’ultimo match di campionato. Questi sono i principali aggiornamenti di mercato discussi nell’ultima puntata di Blitz, il podcast dedicato al calciomercato in Serie A, condotto da Giulio Saetta, Marco Guidi e Matteo Brega.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nell'ultima puntata di Blitz, il nostro podcast dedicato al calciomercato, Giulio Saetta, Marco Guidi e Matteo Brega analizzano i principali movimento di mercato in Serie A, a partire dall'ennesimo colpo del Como in arrivo e dall' affaire  Zaniolo. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Como.

colpo como in difesa ecco chalobah udinese giallo zaniolo
© Video.gazzetta.it - Colpo Como in difesa, ecco Chalobah. Udinese, giallo Zaniolo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Como, colpo in difesa: trovato l’accordo totale per Trevoh ChalobahIl Como ha raggiunto un accordo totale per l'acquisto di Trevoh Chalobah, difensore.

Leggi anche: Udinese, ufficiale il riscatto di Zaniolo ma è giallo: "Amareggiato e deluso"

Temi più discussi: Calciomercato Como: si stringe per il colpo Trevor Chalobah dal Chelsea. Tutte le operazioni; Como, si prova a chiudere per Chalobah: la situazione; Calciomercato: il Como su Chalobah, la Lazio chiama il Fluminense per Kennedy; Giana Erminio, colpo in difesa acquistato a titolo definitivo l’ex Como Tommaso Nucifero.

colpo como colpo como in difesaInter, derby di mercato con il Milan: può essere lui il colpo in difesa?L'Inter potrebbe sfidare i rossoneri per l'obbiettivo di mercato: può essere lui il colpo in difesa? Possibile derby di mercato ... interlive.it

La mossa del Como interessa all’Inter: aperta la strada al colpo in difesaLa mossa sul calciomercato messa in atto dal Como interessa indirettamente l'Inter, che può chiudere il colpo in difesa ... spaziointer.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web