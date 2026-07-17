colpo como in difesa ecco chalobah udinese giallo zaniolo

Notizia in breve

Il Como ha annunciato l’acquisto di Chalobah, rinforzando la propria linea difensiva. Nel frattempo, l’Udinese ha segnalato un caso di singolare comportamento di Zaniolo durante l’ultimo match di campionato. Questi sono i principali aggiornamenti di mercato discussi nell’ultima puntata di Blitz, il podcast dedicato al calciomercato in Serie A, condotto da Giulio Saetta, Marco Guidi e Matteo Brega.