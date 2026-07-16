Calciomercato Como colpo in difesa | trovato l’accordo totale per Trevoh Chalobah
Il Como ha raggiunto un accordo totale per l'acquisto di Trevoh Chalobah, difensore. L'operazione rappresenta uno dei trasferimenti più rilevanti in questa sessione di mercato per il club. Chalobah si trasferisce in prestito o a titolo definitivo, mentre le parti definiscono gli ultimi dettagli contrattuali. La società si prepara ad annunciare ufficialmente l'acquisto e a integrare il giocatore nel reparto difensivo.
Calciomercato Como, Trevoh Chalobah ha trovato l’accordo per diventare un nuovo giocatore dei lariani. Ecco qual è la situazione. Il Como è pronto a mettere a segno uno dei colpi più significativi della sua campagna acquisti per rinforzare il reparto arretrato. Il club lariano, secondo Gianluca Di Marzio, è infatti vicinissimo a chiudere ufficialmente l’accordo per l’arrivo di Trevoh Chalobah. La dirigenza biancoblù è attualmente al lavoro per definire gli ultimi dettagli burocratici e contrattuali, regalando così al tecnico Cesc Fàbregas un innesto di assoluto spessore internazionale e di grande qualità per la linea difensiva. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno La svolta della trattativa: superata la resistenza dei Blues. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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