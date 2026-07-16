Calciomercato Como colpo in difesa | trovato l’accordo totale per Trevoh Chalobah

Calciomercato Como, Trevoh Chalobah ha trovato l’accordo per diventare un nuovo giocatore dei lariani. Ecco qual è la situazione. Il Como è pronto a mettere a segno uno dei colpi più significativi della sua campagna acquisti per rinforzare il reparto arretrato. Il club lariano, secondo Gianluca Di Marzio, è infatti vicinissimo a chiudere ufficialmente l’accordo per l’arrivo di Trevoh Chalobah. La dirigenza biancoblù è attualmente al lavoro per definire gli ultimi dettagli burocratici e contrattuali, regalando così al tecnico Cesc Fàbregas un innesto di assoluto spessore internazionale e di grande qualità per la linea difensiva. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno La svolta della trattativa: superata la resistenza dei Blues. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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