Il matrimonio di Gigio Donnarumma | Alessia Elefante è una principessa con abito di tulle e guanti

Ieri pomeriggio, Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sono sposati in Puglia. La cerimonia è stata ufficializzata con il matrimonio tra i due. Alessia Elefante ha indossato un abito di tulle e guanti, mentre Donnarumma ha partecipato all’evento. La celebrazione si è svolta in una località pugliese, con un’atmosfera che richiamava una fiaba. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle modalità della cerimonia o sugli invitati.

Ieri pomeriggio Gigio Donnarumma e Alessia Elefante sono diventati ufficialmente marito e moglie. Il matrimonio si è tenuto in Puglia ed è stato letteralmente da fiaba: cosa hanno indossato i neo-sposi?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Il matrimonio di Gigio Donnarumma a Locorotondo

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