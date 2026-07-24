Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sono sposati, con lui che ha indossato un abito da principessa e hanno condiviso il loro primo bacio da marito e moglie. L’ultima volta che Donnarumma aveva provato un’emozione così forte risale all’11 luglio 2021, quando festeggiò la vittoria agli Europei con la nazionale allo stadio Wembley.

Era probabilmente dall’11 luglio 2021, quando allo stadio Wembley alzò la coppa degli Europei insieme agli azzurri, che Gigio Donnarumma non provava un’emozione simile. Nel pomeriggio di venerdì 24 luglio 2026, il portiere pluristellato è diventato un marito. Ha sposato la bellissima Alessia Elefante, con una cerimonia ad alto tasso di romanticismo che ha dato il via a un ricevimento a dir poco lussuoso, e ricco di invitati vip, compresi alcuni tra i più grandi campioni dello sport mondiale. Alessia Elefante sceglie un abito principesco. ANSA Il campione non è mai stato così elegante Una folla di curiosi e tifosi si è radunata questo pomeriggio sul sagrato della chiesa Madre di San Giorgio Martire di Locorotondo in Puglia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Gigio Donnarumma e Alessia Elefante hanno detto sì, l’abito da principessa e il primo dolce bacio

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Gigio Donnarumma sposa Alessia Elefante, le nozze segrete e l'annuncio

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