Calciomercato Roma Rio Ferdinand | Manu Kone andrà al Manchester United per 53 milioni

Rio Ferdinand ha indossato la casacca del Manchester United per ben dodici stagioni, dal 2002 al 2014. Nel corso della sua esperienza, il capo della retroguardia di Ferguson ha collezionato ben 455 presenze e numerosi trofei, come l’ambita Champions League nella stagione 2007-2008 e sei Premier League, diventando a tutti gli effetti una bandiera dei Red Devils e un simbolo in cui tutti i tifosi dello United ci si identificano. L’ex difensore inglese, oltre ad aver scolpito il proprio nome tra le mura di Old Trafford, adesso si è addentrato nel mondo della comunicazione, come molti suoi ex colleghi, da Del Piero, passando per Seedorf fino a Henry, ma la lista dei calciatori che si innamorano del mondo giornalistico è ancora lunga. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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