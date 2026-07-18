Calciomercato Roma il Manchester United rimette Koné torna in cima alla lista

Il Manchester United ha riavvicinato l'interesse per Manu Koné, inserendolo tra i principali obiettivi di mercato per il centrocampo. Nelle ultime ore, la squadra inglese ha ripreso a valutare concretamente il giocatore, che in precedenza era stato considerato uno dei tre candidati principali senza una preferenza definita. La situazione è cambiata rispetto alle indicazioni di inizio giornata, quando Koné era stato segnalato come uno tra i possibili acquisti senza una scelta chiara.

Nel giro di poche ore è cambiato lo scenario intorno a Manu Koné. In mattinata Koné era stato indicato come uno dei tre centrocampisti valutati dal Manchester United, senza una vera preferenza da parte del club inglese. Nel giro di poche ore, però, lo scenario sembrerebbe essere cambiato nuovamente. Secondo TeamTalk, infatti, il francese avrebbe convinto definitivamente i dirigenti dei Red Devils, tanto da superare gli altri candidati e diventare la prima scelta per rinforzare il centrocampo. A convincere la dirigenza inglese sarebbero state anche le sue prestazioni negli Stati Uniti, dove il francese è attualmente impegnato con la nazionale e si prepara a disputare la finale per il terzo posto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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