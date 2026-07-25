Il Manchester City tenta lo sgarbo al Chelsea | assalto a Pedro Neto ma i Blues hanno già dato questa risposta

Il Manchester City ha manifestato interesse per Pedro Neto del Chelsea, ma i Blues hanno già risposto. La trattativa tra i due club si concentra sul calciatore portoghese, considerato un obiettivo per la prossima sessione di mercato. La finestra estiva in Premier League si preannuncia calda, con vari scambi e interessi tra le big del campionato. Nessuna ufficialità è ancora stata comunicata su eventuali offerte o accordi tra le parti coinvolte.

Il Manchester City vuole Pedro Neto del Chelsea: ecco la posizione dei Blues per il portoghese. Il calciomercato della Premier League si preannuncia infuocato e tra i protagonisti assoluti della sessione estiva figura il nome di Pedro Neto. Secondo quanto rivelato dal Daily Mail, il Manchester City avrebbe individuato nell’esterno portoghese in forza al Chelsea uno dei principali obiettivi per rinforzare e rinfrescare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione. I Citizens intendono mantenere la propria leadership nel calcio inglese ed europeo e considerano il talento lusitano il profilo ideale per dare ulteriore dinamismo e qualità alla manovra d’attacco. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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