Durante una partita del Mondiale, si è notato che alcuni calciatori indossavano scarpe con buchi nella parte posteriore, vicino al tallone. Tra questi, Pedro Neto del Portogallo ha giocato con scarpe bucata in quella zona durante l’ultima partita contro la Spagna. Questa modifica alle scarpe è visibile anche nelle immagini riprese dalle telecamere durante l’incontro.

Potreste averlo notato da alcuni zoom delle telecamere, guardando una partita, e il Mondiale non ha fatto eccezione. L’ultimo è stato Pedro Neto del Portogallo, che nell’ultima gara contro la Spagna ha giocato con degli scarpini particolari: bucati nella parte posteriore all'altezza del tallone. Moda? Magari un difetto delle scarpe, bucate in uno scontro di gioco? Macché. Il foro sul tallone di Pedro Neto (e prima di lui tanti altri giocatori, da De Rossi a Coutinho e Elmas) ha una funzione ben precisa ed è la risposta a una sindrome, come il dottor Massimiliano Mosca, responsabile della S.S. Chirurgia del Piede dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, aveva spiegato a Gazzetta Active. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pedro Neto, ma non solo. Perché alcuni calciatori hanno un buco nella scarpa?

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