Il Bayern Monaco ha in programma di fare un’offerta per un difensore tedesco, mentre l’Inter sta considerando un trasferimento da un club inglese. La squadra tedesca punta a rinforzare la retroguardia con un nuovo giocatore, mentre i nerazzurri valutano l’acquisto di Ruben Dias dal Manchester City. Le trattative sono in fase preliminare e non sono stati resi noti dettagli economici o tempistiche.

di Lorenzo Vezzaro I bavaresi preparano l’offerta per il difensore tedesco, intanto la dirigenza nerazzurra valuta il clamoroso colpo dal club inglese per Ruben Dias. Il calciomercato estivo dell’ Inter potrebbe accendersi improvvisamente sull’asse internazionale che collega Milano, Monaco di Baviera e Manchester. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, in Germania rimbalza con insistenza l’indiscrezione secondo cui Yann Bisseck sarebbe finito nel mirino del Bayern Monaco. In viale Liberazione c’è piena consapevolezza del livello raggiunto dal centrale classe 2000, che compirà 26 anni il prossimo 29 novembre. Le sue ottime prestazioni sotto la guida di Cristian Chivu hanno attirato l’attenzione delle big europee, segnando un netto salto di qualità rispetto ai semplici sondaggi di club come il Crystal Palace della scorsa estate. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bisseck strega il Bayern Monaco ma l’Inter ha già il piano per il sostituto: assalto a Ruben Dias del Manchester City

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