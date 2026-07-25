Ad aprirci la porta, in una tra le tante vele delle case popolari di via Canova, è Diaz, un giovane pianista messicano: «Benvenuto nella dimora storica del maestro». «Diaz è in Italia per suonare, ma ne approfitto: lo ospito e mi fa un po’ da badante», spiega il maestro Giuseppe Lanzetta, che nell’appartamento Erp in cui è cresciuto sta cercando in tutti i modi di non essere buttato fuori. Sua madre Anna, l’inquilina, è morta a fine maggio a 90 anni di età. E ora Casa Spa ha intimato di lasciare libera l’immobile entro il 17 agosto. Ma il direttore d’orchestra non ci sta. Un po’ perché in quella casa ci è cresciuto, ci ha imparato a suonare il pianoforte («lo comprai a rate») e perché la sua famiglia ci ha investito tanti soldi dal 1977 ad oggi. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

© Corrierefiorentino.corriere.it - Il maestro Giuseppe Lanzetta sotto sfratto nella casa popolare (con jacuzzi): «Tornare nella villa? Lì ci sono le scale»

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