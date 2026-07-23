Durante le vacanze, si può migliorare la salute adottando nuove abitudini. Secondo un esperto, le ferie non sono solo una pausa, ma un’opportunità per allenarsi. Tornare a casa con un’abitudine nuova rappresenta il risultato migliore delle ferie. L’esperto sottolinea che aspettare settembre per riprendere le sane pratiche è un errore. Suggerisce di portare con sé dieci abitudini utili, da mettere in valigia e adottare subito, senza aspettare il ritorno in città.

«Le vacanze non sono una pausa dalla salute, sono il momento in cui possiamo allenarla», puntualizza Fatati. «Ogni anno aspettiamo settembre per ricominciare ed è un errore. Il momento migliore per cambiare è adesso, quando abbiamo finalmente tempo per ascoltare il nostro corpo, interrompere gli automatismi della vita quotidiana e costruire nuove routine». C'è anche da dire che gli italiani sembrano avere le idee molto chiare su cosa favorisca davvero una vita lunga e in salute. Il 90% considera l'alimentazione uno dei principali pilastri, quasi tutti riconoscono che lo stress accelera l'invecchiamento e 9 persone su 10 ritengono che la longevità dipenda soprattutto dagli stili di vita e dall'ambiente, mentre 6 su 10 pensano che genetica e comportamenti quotidiani abbiano un peso equivalente. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Giuseppe Fatati: «La longevità si costruisce un’estate alla volta. Il miglior risultato delle vacanze? Tornare a casa con un'abitudine nuova». Eccone 10 da mettere nella valigia del rientro (senza aspettare settembre)

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