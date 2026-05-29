Nella sala di crisi, l'ex presidente ha affermato che le navi bloccate nello Stretto di Hormuz possono tornare in patria. Ha richiesto all’Iran di impegnarsi a non sviluppare armi nucleari o bombe. Ha inoltre chiesto di riaprire subito lo stretto, senza pedaggi, per permettere il traffico marittimo in entrambe le direzioni.

"L'Iran deve impegnarsi a non dotarsi mai di armi o bombe nucleari. Lo Stretto di Hormuz deve essere immediatamente riaperto, senza pedaggi, per consentire il traffico marittimo senza restrizioni in entrambe le direzioni". Lo ha affermato su Truth Social il presidente americano Donald Trump, annunciando che "tutte le mine, se presenti, saranno neutralizzate". "Le navi bloccate nello Stretto a causa del nostro incredibile e senza precedenti Blocco Navale, che ora verrà revocato, potranno iniziare il processo di 'ritorno a casa'! - ha aggiunto Trump - Salutate le vostre mogli, mariti, genitori e famiglie da parte mia, il vostro Presidente preferito!". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Trump nella situation room: le navi bloccate a Hormuz possono tornare a casa

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Trump says Iran's Kharg Island bombed; US deploying up to 2,500 to Mideast

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