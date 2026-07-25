Il Golfo si spacca | Bahrein e Kuwait contro Teheran

Il Golfo si divide tra Bahrein e Kuwait, che si oppongono a Teheran. La tensione tra Stati Uniti e Iran sta crescendo, con le autorità di alcuni paesi della regione che rafforzano le loro posizioni contro l’Iran. Non sono state riportate azioni militari dirette, ma le tensioni diplomatiche e la retorica si sono intensificate nelle ultime settimane. Nessuna delle parti ha annunciato cambiamenti di policy ufficiali, mentre i governi monitorano attentamente la situazione.

La guerra fra Stati Uniti e Iran starebbe snervando il presidente americano Donald Trump. E non cambia molto l’equazione, l’asserzione, da parte del Wall street journal, della partecipazione segreta delle aviazioni di Bahrein e Kuwait, per la prima volta, a incursioni americane avvenute «all’inizio del mese», centrando «depositi di droni e missili nell’interno dell’Iran, obiettivi indicati dall’intelligence degli Emirati Arabi Uniti».? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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