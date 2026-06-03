Iran notte di tensione nel Golfo | Usa attaccano isola Qeshm Teheran colpisce Bahrein e Kuwait

Nella notte tra il 3 e il 4 giugno 2026, gli Stati Uniti hanno bombardato un’isola nel Golfo Persico, causando danni visibili. In risposta, le forze iraniane hanno attaccato obiettivi nel Bahrein e nel Kuwait. Le operazioni militari sono avvenute contemporaneamente e senza annunci ufficiali, aumentando la tensione nella regione. Restano incerte le comunicazioni tra le parti coinvolte e le eventuali conseguenze di questi scontri.

(Adnkronos) – Nuova escalation nella notte del 3 giugno 2026 tra Iran e Stati Uniti nel Golfo Persico, mentre restano appese a un filo le trattative per una de-escalation regionale. Washington e Teheran si accusano reciprocamente di nuove azioni militari, uno dei più gravi scambi di attacchi dall'entrata in vigore del cessate il fuoco dello. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Iran, tensione con gli Usa. Italia chiude il consolato

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