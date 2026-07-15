Teheran ha lanciato attacchi contro obiettivi in Bahrein e Kuwait, mentre negli ultimi giorni si sono susseguite quattro notti di raid americani nel sud dell’Iran. Durante gli attacchi sono state registrate forti esplosioni nel sud del Paese e quattro persone sono rimaste ferite. La situazione rimane tesa, con scontri tra le parti coinvolte che continuano a verificarsi nella regione.

Iran. Quarta notte di raid americani. Forti esplosioni nel sud del Paese mentre Teheran attacca obiettivi in Bahrein e Kuwait, 4 i feriti. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Golfo in fiamme. Teheran attacca obiettivi in Bahrein e Kuwait

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