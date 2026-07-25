Il giovane Holden compie 75 anni Ma resterà per sempre giovane

Il personaggio di Holden Caulfield compie 75 anni. Da sempre, è considerato un simbolo letterario di giovinezza e ribellione. I libri preferiti sono quelli che contengono anche elementi di umorismo e che lasciano un’impressione duratura, creando desiderio di contatto con gli autori. La sua figura rappresenta un’icona della letteratura, apprezzata per la capacità di suscitare emozioni intense e un senso di familiarità con il lettore.

I libri che mi piacciono di più sono quelli che almeno ogni tanto sono un po’ da ridere (.). Quelli che mi lasciano proprio senza fiato sono i libri che quando li hai finiti di leggere e tutto quel che segue vorresti che l’autore fosse un tuo amico per la pelle e poterlo chiamare al telefono tutte le volte che ti gira. Non succede spesso, però». Molti di coloro che hanno letto Il giovane Holden di J.D. Salinger sanno che queste parole, pronunciate dal protagonista del racconto, Holden Caulfield, descrivono anche il loro stato d’animo alle ultime pagine del romanzo, che, infatti, tanti portano nel cuore e continua ad essere un best seller. Uscì 75 anni fa, il 16 luglio 1951, negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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