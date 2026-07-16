Da Il giovane Holden a The Bear | i consigli della Bocconi alle nuove matricole

Le nuove matricole della Bocconi riceveranno un kit di consigli pratici per affrontare al meglio gli studi e la vita universitaria. La rete di supporto dell’ateneo prevede incontri dedicati, workshop e materiali informativi, con l’obiettivo di facilitare l’inserimento degli studenti nel contesto accademico. Si tratta di strumenti pensati per aiutare i giovani a gestire l’organizzazione del tempo, lo studio e le relazioni con compagni e docenti. Le iniziative sono state avviate in vista dell’inizio del nuovo anno accademico.

Entrare a far parte di un’università blasonata come la Bocconi è stimolante, ma può anche intimorire. Ed è proprio per preparare le proprie matricole ai temuti primi giorni di università che l’ateneo milanese ha ideato la “cassetta degli attrezzi emotiva”, ovvero una lista che include romanzi, film, serie e podcast che raccontano cosa succede quando si esce dalla propria comfort zone. L’invito del rettore: «Mettetevi in gioco». Esiste il falso mito che ritrae gli studenti bocconiani come dei robot altamente performanti estranei all’errore. Con questa iniziativa, l’ateneo intende invece dimostrare ai propri nuovi studenti che non è possibile – e non è richiesto – avere sempre tutto sotto controllo, e insegnare loro a convivere nell’incertezza. 🔗 Leggi su Open.online

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