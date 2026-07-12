Un ragazzo di Vienna, studente in un collegio di élite, si distingue per il suo comportamento riservato. Quando non è in classe, dedica il tempo a giocare a Age of Empires 2, videogioco del 1999. La sua routine si concentra sullo studio e sui momenti di svago digitale, senza particolari apparizioni pubbliche. La sua presenza si limita alle attività scolastiche e alle passioni personali, senza coinvolgimenti in altri contesti pubblici o sociali.

Vincenti Un ragazzetto viennese. Che studia in un collegio d’élite. Si fa notare il meno possibile. E appena ha un momento corre a giocare a Age of Empires 2, videogame del 1999. Lì è proprio un campione! Almeno fino a quando la sua attenzione non è rapita da un mistero ben più complesso: le ragazze. Possibile che sia lui a raccontarci qualcosa di nuovo sull’adolescenza? Spoiler: sì. Per questo può essere definito un romanzo di formazione per adulti “In tempo reale“ di Tonio Schachinger (Sellerio, trad. Francesca Gabelli), finalista Premio Strega Europa e vincitore del Buchpreis 2023. Non male per un autore di 34 anni. Che sceglie un tono piano, privo di sfumature melò. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’era del giovane Till (che non è Werther ma un po’ Holden)

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