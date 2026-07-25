Gli uomini del Maestro sono pochi e fidati. Di quelli attualmente in rosa allo United FC di Dubai, solo uno era con lui anche alla Juventus: l’amico Roberto Baronio. Gli altri se li è scelti piano piano. In questi giorni Pirlo è a Geinberg, nell’Alta Austria, a un’ora di macchina da Salisburgo e a otto chilometri dalla Germania. Si sta allenando in un campetto messo a disposizione dello Spa Resort, uno dei centri termali più grandi dell’Austria. Vediamo chi sono i membri del suo staff. Il primo da citare. Il più fidato. Quello che giocava con lui a Brescia e di cui si diceva più o meno questo: “Roberto è più bravo di Andrea, occhio.”. La carriera ha detto altro, e Baronio - 48 anni, una vita da regista tra Brescia, Reggina, Lazio, Chievo, Perugia, Fiorentina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il 'fratello', il veterano, il professore e il giovane: ecco chi c'è nello staff di Pirlo

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