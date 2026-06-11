Darmian l’Inter prepara un posto nello staff | il bivio del veterano
L'Inter sta valutando un ruolo nello staff per il difensore veterano, Darmian, in vista di un possibile addio o di un nuovo incarico. Diversi club della Serie A hanno già manifestato interesse con offerte ufficiali. La partenza di tre pilastri della difesa nerazzurra solleva questioni su come verrà riorganizzata la linea difensiva della squadra. La società sta considerando le opzioni per sostituire i giocatori e rinforzare il reparto.
? Domande chiave? In Breve Matteo Darmian e il futuro alla porta: l’Inter prepara un ruolo nello staff tecnico. Il calciatore Matteo Darmian si trova oggi davanti a un bivio decisivo che potrebbe cambiare radicalmente il suo rapporto con il club nerazzurro dopo il 30 giugno 2026. Mentre il contratto del difensore volge al termine, si apre uno scenario inedito che vede l’ Inter pronta a offrire un posto all’interno del proprio staff tecnico per la prossima stagione. Il veterano di 36 anni deve ancora decidere se il calcio giocato possa continuare nel campionato 2026-27 o se sia giunto il momento di varcare la linea laterale per una nuova carriera. L’incertezza che avvolge il futuro dell’ex nazionale italiana non riguarda solo la sua prestazione sul campo, ma anche la direzione professionale da intraprendere. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Segui gli aggiornamenti su Inter.
OAKTREE PREPARA UN PACCHETTO DI 5 RINFORZI! NOTIZIE INTER MILAN
Notizie e thread social correlati
Darmian e l’Inter ancora insieme? Il club gli ha offerto un posto in società: si attende una rispostaL’Inter ha proposto a Darmian un ruolo in società, ma non è ancora arrivata una risposta.
Rieti, torna il veterano: Esposito guida lo staff verso l’obiettivoLa squadra di pallacanestro di Rieti ha annunciato l’ingaggio di Riccardo Esposito come assistente allenatore.
Temi più discussi: Carvajal sarebbe un 'acquisto inutile'? Si provi a entrare nell'ottica del 'nuovo Darmian'; CdS - Solet obiettivo principale per la difesa. Ancora nessuna trattativa, ma c'è fiducia; Palestra, l'Atalanta aspetta un primo segnale dall'Inter: Marotta al lavoro per convincere Oaktree; La Juventus copia l'Inter sul mercato: gli obiettivi per la porta.
FcIN - Palestra, l’Inter prepara la nuova offerta. Ruolo chiave per Lucci. facebook
[L'Inter] si prepara a dire addio ai suoi cinque giocatori veterani, poiché la partita contro il Verona potrebbe diventare la loro ultima partita allo stadio Giuseppe Meazza indossando la maglia dell'Inter reddit
SKY - Inter, niente rinnovo per Darmian: possibile ruolo in società in caso di ritiroGianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky, rivela sul proprio sito: Matteo Darmian non rinnoverà il suo contratto con l'Inter, in scadenza il prossimo 30 giugno. Come raccontato da Sky Sport Monza, ... napolimagazine.com
Inter, fatta un'offerta a Darmian: interessa a 5 squadre di Serie AIl difensore in scadenza di contratto a giugno interessa ad altre 5 squadre di Serie A. msn.com