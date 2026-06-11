Darmian l’Inter prepara un posto nello staff | il bivio del veterano

Notizia in breve

L'Inter sta valutando un ruolo nello staff per il difensore veterano, Darmian, in vista di un possibile addio o di un nuovo incarico. Diversi club della Serie A hanno già manifestato interesse con offerte ufficiali. La partenza di tre pilastri della difesa nerazzurra solleva questioni su come verrà riorganizzata la linea difensiva della squadra. La società sta considerando le opzioni per sostituire i giocatori e rinforzare il reparto.