Una donna appartenente alla famiglia di una leader politica di centrosinistra è stata assunta nello staff di un esponente di spicco del centrodestra alla Farnesina. La sua presenza nel team di un ministro di uno dei principali schieramenti politici italiani ha attirato l’attenzione, considerando le affiliazioni politiche di famiglia. La sua nomina è avvenuta recentemente e la sua mansione riguarda compiti legati alla gestione di attività diplomatiche. La notizia ha suscitato reazioni differenti tra le forze politiche italiane.

Per una Schlein col cuore a sinistra, ce ne è un'altra che strizza l'occhio a destra. La sorella della segretaria del Partito democratico ( Susanna Sylvia ) sbarca alla Farnesina, in "casa" di Antonio Tajani. E sono già esplose le teorie dei complottisti: "Ecco le prove del governissimo Pd-Forza Italia". Ma senza l'ok di Giorgia Meloni nessun governo degli inciuci potrà vedere la luce dopo il voto nel 2027. Anzi, la circostanza attiene più alla fantascienza. E allora, Susanna? La sorella di Elly ha alle spalle una carriera come diplomatico. Ed è stata assegnata alla direzione generale per la cooperazione dello sviluppo. Nello specifico, il suo compito sarà quello di coordinare le unità per le strategie e i processi globali multilaterali della cooperazione allo sviluppo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Elly Schlein, la sorella nello staff di Tajani: ecco il suo compito

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