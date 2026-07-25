Un'intervista destinata a riaccendere il caso Chico Forti è andata in onda venerdì 24 luglio nella prima serata di Retequattro, all'interno di "Quarto Grado", il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Protagonista è Bradley Pike, fratello di Dale Pike, la vittima per cui l'imprenditore trentino è stato condannato all'ergastolo dalla giustizia americana. Da anni, però, lo stesso Bradley si batte per dimostrare l'innocenza di Forti. Pike racconta di aver nutrito perplessità fin dal principio, ma non sulla colpevolezza di Forti: piuttosto sul fatto che un uomo con "una vita meravigliosa", una moglie incinta, due figlie piccole e una carriera imprenditoriale di successo potesse davvero rischiare tutto per commettere un omicidio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il fratello della vittima difende Chico Forti: “Innocente al 2000%, ecco chi è il vero colpevole”

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Full:Framed in imperial exam, he defended himself before the emperor—and won it all.

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