Un uomo proveniente dall’Australia, fratello di un’altra vittima, ha incontrato l’ex imprenditore in carcere. Durante la visita, ha affermato di conoscere l’identità del vero assassino di un uomo trovato morto nel 1998 con due ferite alla nuca, completamente nudo. La prossima udienza, prevista per settembre, discuterà la richiesta di semilibertà dell’ex imprenditore.

Bradley Pike sarà presente alla prossima udienza, fissata per settembre, nella quale verrà discussa la richiesta di semilibertà di Chico Forti. Il fratello di Dale Pike jr, trovato morto il 16 febbraio del 1998 con due colpi alla nuca completamente nudo è giunto in Italia per sostenere l’ex imprenditore ed ex campione di vela trentino. Come riporta il quotidiano Libero, Bradley vuole essere presente e, se possibile, anche testimoniare a favore del 67enne, nonostante in passato abbia già avanzato la richiesta al Tribunale di Sorveglianza senza successo. «Chico non ha ucciso mio fratello e non me ne andrò dall’Italia finché non sarà libero», sostiene l’uomo nell’intervista, come ha già fatto più in passato, scrivendo anche una lettera all’anziana madre di Chico, Maria. 🔗 Leggi su Corrieredeltrentino.corriere.it

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© Corrieredeltrentino.corriere.it - Chico Forti, il fratello di Dale Pike vola dall'Australia e lo incontra in carcere: «Non l'ha ucciso lui, so chi è il vero killer»

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