Bradley Pike difende Chico Forti | Non ha ucciso mio fratello è innocente

Un uomo ha affermato che Chico Forti non ha ucciso suo fratello e che rimarrà in Italia fino a quando non sarà libero. La dichiarazione è stata rilasciata da Pike, che ha sottolineato la sua convinzione nell'innocenza di Forti.

"Chico Forti non ha ucciso mio fratello, è innocente. E io non me ne andrò dall'Italia finché lui non sarà libero". È una dichiarazione destinata a riaccendere il dibattito sul caso di Forti quella rilasciata al quotidiano Libero da Bradley Pike, fratello di Dale Pike, il 43enne trovato morto nel 1998 su una spiaggia di Miami per un omicidio che portò alla condanna all'ergastolo dell'imprenditore trentino. Bradley, che vive in Australia, ha spiegato di essere arrivato in Italia con un obiettivo preciso: sostenere la causa di Forti. A spingerlo sarebbe stata anche la recente decisione con cui il tribunale di sorveglianza di... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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