Il Forlì ha esordito oggi nel nuovo campionato con una partita contro l’Imolese allo stadio ‘Massimo Sbrighi’. La squadra, guidata dal nuovo allenatore, ha affrontato la partita alle 18.30. Tra i protagonisti, si sono visti Gaiola e i nuovi acquisti. L’Imolese, ancora in attesa di sapere se potrà partecipare alla prossima stagione in serie D o Eccellenza, ha giocato con un organico in fase di definizione.

Su il sipario. Primo collaudo per il Forlì del nuovo corso targato Nicola Campedelli, di scena oggi (ore 18.30) allo stadio ‘Massimo Sbrighi’ di Castiglione di Ravenna contro l’Imolese di mister Mauro Antonioli, ex di turno, squadra tuttora sospesa nel limbo tra Eccellenza e serie D, avendo presentato domanda di ripescaggio dopo la retrocessione. C’è grande curiosità di vedere all’opera i nuovi arrivati (da Mattioli a Perini, passando per Diop, Attasi, Tordiglione e Rosetti), ritrovare volti noti e appurare l’abito tattico che l’uomo di Gatteo cucirà addosso ai biancorossi. Non appartiene alla categoria dei neoacquisti, ma in un certo senso anche Riccardo Gaiola può essere ritenuto tale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Forlì alla prima uscita. Riflettori su Gaiola e i nuovi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Forlì, riflettori già puntati su Santos-Silva . Un talento dal football americano ai canestriUn nuovo giocatore si unisce alla squadra di basket, dopo che la società ha reso ufficiale l’ingaggio.

Leggi anche: Forlì, ecco il colpo grosso e l’atteso ‘ritorno’. Resta il bomber Petrelli, recuperato Gaiola

Temi più discussi: Il Forlì alla prima uscita. Riflettori su Gaiola e i nuovi; Un forlivese per il Forlì: Manuel Rosetti metterà corsa e qualità in centrocampo; Coveri e Perini ceduti al Forlì FC; Un nuovo innesto per l’attacco del Forlì: dal Cesena arriva il giovane Giovanni Perini.

Il Forlì alla prima uscita. Riflettori su Gaiola e i nuoviA Castiglione di Ravenna (18.30) test con l’Imolese che punta a essere in D. Il capitano della promozione rientra dopo un anno. Sott’esame i giovani acquisti. sport.quotidiano.net

Forlì, dal Ravenna arriva in prestito il giovane attaccante Abdel ZagreIl Forlì FC annuncia di aver trovato l’accordo per il prestito dal Ravenna fino alla fine della stagione di Abdel Zagre. Un grande in bocca al lupo per la nuova avventura che inizia con la nostra ... tuttomercatoweb.com