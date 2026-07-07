Un nuovo giocatore si unisce alla squadra di basket, dopo che la società ha reso ufficiale l’ingaggio. Si tratta di un centro americano, già annunciato da un socio durante un evento con gli sponsor un paio di settimane fa. La notizia è stata confermata con il comunicato ufficiale, che ha sancito l’ingresso di questo atleta nel roster. La scelta è stata annunciata pubblicamente e si attende ora il suo debutto in campo.

Mancava solo il comunicato ufficiale della società. Perché l’ingaggio del nuovo centro americano dell’ Unieuro, Marcus Santos-Silva, già riportato su queste pagine diversi giorni fa, era stato confermato pubblicamente da uno dei soci della Fondazione, Riccardo Pinza, alla serata dedicata agli sponsor del 25 giugno al Grand Hotel di Castrocaro. Marcus Santos-Silva è un centro di 2.01 per 113 chili, nato a Boston il 7 giugno 1997, americano ma in possesso anche del passaporto di Capo Verde. È reduce da una buona stagione con la squadra ceca del Nymburk con cui ha disputato anche la Champions League, competizione nella quale ha incrociato il cammino della Trieste di coach Nanni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Forlì, riflettori già puntati su Santos-Silva . Un talento dal football americano ai canestri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Forlì, arriva Santos-Silva. Resta un posto: tre piste

Forlì, il giorno degli Usa: preso Don Carey. E sotto canestro c’è Marcus Santos-SilvaA Forlì, è stato arrestato Don Carey, mentre sotto canestro si trova Marcus Santos-Silva.

Si parla di: Forlì, riflettori già puntati su Santos-Silva . Un talento dal football americano ai canestri.

Forlì, riflettori già puntati su Santos-Silva . Un talento dal football americano ai canestriIl nuovo americano ha persino giocato nella Nfl con Cleveland, mentre nella pallacanestro si è messo in luce nella Ncaa ... sport.quotidiano.net

Forlì, il giorno degli Usa: preso Don Carey. E sotto canestro c’è Marcus Santos-SilvaLa guardia è il 27enne quest’anno tra Inghilterra, Messico e Canada. Il pivot ha giocato la Champions League con una squadra ceca ... sport.quotidiano.net