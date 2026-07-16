La società ha annunciato ufficialmente che Elia Petrelli rimarrà a Forlì. Il calciatore di 24 anni, originario di Savignano, è stato confermato dopo una trattativa condotta in segretezza. Contestualmente, è stato recuperato anche Gaiola, che si era infortunato in precedenza. La comunicazione è arrivata in serata e ha suscitato entusiasmo tra i tifosi.

La nota ufficiale arriva in serata e riscalda i cuori della tifoseria come una fiammata nel buio: Elia Petrelli resta a Forlì. A coronamento di una trattativa certosina condotta sotto traccia, il club di viale Roma ha reso noto il raggiungimento dell’intesa col 24enne bomber di Savignano, assestando il primo vero colpo del suo mercato. Uomo simbolo del risorgimento biancorosso, sublimato dalla cavalcata trionfale che ha riportato il Galletto tra i professionisti, EP7 – così è stato affettuosamente ribattezzato – sarà il perno di un reparto offensivo che, finora, poteva contare solo su scommesse e talenti in erba, a digiuno del pane duro della serie C. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Forlì, ecco il colpo grosso e l’atteso ‘ritorno’. Resta il bomber Petrelli, recuperato Gaiola

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