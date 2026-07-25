Il Fenerbahçe sta valutando un trasferimento per Rafa Leao e ha programmato un volo privato da Istanbul a Milano per metà della prossima settimana. Il costo del biglietto di andata si aggira sotto i 100 euro, ma per il giocatore serviranno spese aggiuntive. La squadra turca ha in programma di arrivare in aeroporto per verificare i costi complessivi del trasferimento. Un comunicato ufficiale non è stato ancora diffuso.

Un volo da Istanbul a Milano per metà della prossima settimana si compra per meno di 100 euro. Per Rafa Leao servirà un po' di più e il Fenerbahçe farà un giro in aeroporto (con un volo privato.) per capire quanto. Un rappresentante del club turco è atteso a Milano per la prossima settimana: verrà per capire meglio i contorni di una operazione "Leao a Istanbul". Affare non semplice ma nemmeno impossibile: il Fener oggi è il club con più chance di prendere il numero 10 del Milan. Rafa Leao è sul mercato da tempo. E da tempo i due club turchi, Fenerbahçe e Galatasaray, sono i più convinti. Il Gala si è mosso per primo con una proposta da oltre 10 milioni a stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Il Fenerbahçe in Italia per Leao: è la squadra con più chance di prenderlo. E quel comunicato...

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