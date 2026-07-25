Charli XCX ha attirato l’attenzione come cinefila appassionata, grazie anche a un cameo di David Cronenberg nel suo progetto. La cantante si distingue per il suo interesse per il cinema, che negli ultimi anni si è riflesso anche nelle sue attività sui social e sulla piattaforma Letterboxd, dove è diventata una delle utenti più note nel settore musicale. La sua passione per il cinema è ormai nota a chi segue il suo percorso artistico.

Negli ultimi anni, Charli XCX è diventata la cinefila più famosa della musica su Letterboxd. Una sorpresa solo per chi non segue minimamente la cultura cinematografica online, non ha mai dato un’occhiata ai suoi social o, più semplicemente, ha vissuto sotto una roccia. Eppure, anche per chi conosce bene il suo rapporto con il cinema, ha fatto effetto scoprire che David Cronenberg, il leggendario maestro del body horror autore di film disturbanti come Crash — quello che ha dato il titolo al quinto album in studio di Charli— sarebbe comparso nella traccia finale del nuovo album Music, Fashion, Film. Forse proprio l’ultima parte di quel titolo avrebbe dovuto essere un indizio. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il featuring di David Cronenberg è la chiave per capire Music, Fashion, Film di Charli XCX

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