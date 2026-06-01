Charli XCX ha annunciato il nuovo album “Music, Fashion, Film”, in uscita il 24 luglio per Atlantic Records. L’album includerà i singoli recenti “SS26” e “Rock Music”. Per la copertina, ha ingaggiato il regista Martin Scorsese. La cantante ha confermato che questa sarà la sua nuova fase musicale, segnando la fine dell’era precedente.

L’era Brat è ufficialmente finita. Charli XCX il suo nuovo album Music, Fashion, Film, in uscita il 24 luglio per Atlantic Records; il disco includerà i suoi due recenti singoli SS26 e Rock Music. La copertina del prossimo LP della cantautrice britannica presenta una foto in bianco e nero di tre pionieri nei campi a cui è dedicato il titolo: John Cale dei Velvet Underground, lo stilista Marc Jacobs e il regista Martin Scorsese. L’immagine è scattata dal suo collaboratore di lunga data Aidan Zamiri. Il nuovo album di Charli XCX si intitolerà “Music, Fashion, Film” e conterrà undici tracce. Confermando la notizia su Instagram, Charli ha scritto che l’album conterrà undici brani e avrà una durata di trenta minuti e cinque secondi; la tracklist completa non è ancora stata confermata. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Charli XCX annuncia il suo nuovo album “Music, Fashion, Film” (e ingaggia Martin Scorsese per la copertina)

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CHARLI XCX Announces NEW Album MUSIC FASHION FILM

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