Charli XCX svela la tracklist di Music Fashion Film | c’è anche una collaborazione con David Cronenberg

Notizia in breve

Charli XCX ha annunciato la tracklist del suo nuovo album, “Music, Fashion, Film”, che sarà disponibile dal 24 luglio. Tra le tracce, è inclusa una collaborazione con il regista e sceneggiatore noto per film horror. La cantante ha condiviso la lista delle canzoni sui social network. L’album rappresenta il suo quinto progetto discografico. Non sono stati forniti dettagli su altre collaborazioni o sui temi trattati nelle canzoni.