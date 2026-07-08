Charli XCX svela la tracklist di Music Fashion Film | c’è anche una collaborazione con David Cronenberg

Da metropolitanmagazine.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Charli XCX ha annunciato la tracklist del suo nuovo album, “Music, Fashion, Film”, che sarà disponibile dal 24 luglio. Tra le tracce, è inclusa una collaborazione con il regista e sceneggiatore noto per film horror. La cantante ha condiviso la lista delle canzoni sui social network. L’album rappresenta il suo quinto progetto discografico. Non sono stati forniti dettagli su altre collaborazioni o sui temi trattati nelle canzoni.

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In vista dell’uscita del suo nuovo album, Music, Fashion, Film, Charli XCX ha svelato le tracce del disco sui social media. «Il mio nuovo album Music, Fashion, Film esce il 24 luglio. 11 brani, 30 minuti e 5 secondi. Disponibile da subito in pre-ordine, vi voglio bene xx», ha scritto su Instagram, accompagnando il messaggio con una foto che la ritrae mentre mostra una maglietta con la tracklist del suo prossimo progetto musicale. È presente un’unica collaborazione: quella del regista David Cronenberg nel brano conclusivo, No One Lasts Forever. Di seguito, la tracklist completa: “Rock Music” “SS26” “Card Declined” “Camera” “2007” “I’m Afraid” “Yeah” “Wink Wink” “Persona” “Magic Metal Montana” “No One Lasts Forever” (feat. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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