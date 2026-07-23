Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che modifica le norme sull’imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni, introducendo una presunzione relativa della capacità di intendere e di volere. La legge riguarda la responsabilità penale di questa fascia di età, con nuove disposizioni sulla valutazione della capacità di responsabilità. La modifica interessa i procedimenti giudiziari e le eventuali misure applicabili ai minorenni coinvolti in reati.

Il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge che modifica le regole sull’ imputabilità dei minori tra i 14 e i 18 anni, introducendo una presunzione relativa della capacità di intendere e di volere. Secondo il governo non si tratta di un abbassamento dell’età dell’imputabilità, ma di un’inversione dell’onere della prova. La riforma ha però provocato un duro scontro politico, con le opposizioni che parlano di una misura eccessivamente repressiva. Cosa prevede la riforma. Il testo approvato dal Consiglio dei ministri stabilisce che « il minore che abbia compiuto quattordici anni e non abbia ancora compiuto diciotto anni sia, di regola, imputabile, salvo che risulti privo della capacità di intendere o di volere al momento del fatto ». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Legge “anti-maranza”, il Cdm approva il disegno di legge: cosa comporta

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LEGGE ANTI-MARANZA

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