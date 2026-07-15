Il governo ha approvato un nuovo decreto sicurezza che introduce un’estensione del fermo preventivo ai minori. La norma fa parte del sesto decreto sicurezza dall’insediamento del nuovo esecutivo e prevede misure rafforzate per le forze di polizia, con controlli più stringenti. Tra le novità, ci sono disposizioni specifiche mirate alla prevenzione del disagio tra i giovani. La legge entrerà in vigore a breve e riguarda anche l’inasprimento delle procedure di fermo per soggetti minorenni.

Un nuovo decreto sicurezza – il numero sei da quando si è insediato il governo Meloni – con diverse novità in materia di forze di polizia e di controlli e con un ulteriore stretta "per la prevenzione del disagio giovanile ". Il Consiglio dei ministri lampo – è durato appena venti minuti – che si è tenuto ieri a Palazzo Chigi ha approvato il provvedimento che ora passa alle Camere per ottenere il via libera ed entrare in vigore nei prossimi mesi. La novità principale riguarda l’estensione del cosiddetto fermo di prevenzione anche ai minorenni e la possibilità che ad applicare questa misura siano anche le forze di polizia locale. Il caso tipico che cade sotto la disciplina del nuovo provvedimento è quello della movida. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Governo, sì al decreto anti-maranza: "Fermo preventivo esteso ai minori"

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COME INTERPRETARE correttamente le nuove norme del DECRETO SICUREZZA anti maranza - coltelli

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