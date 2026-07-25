L’arte può arrivare dove la cronaca si ferma. Può prendere un’immagine ancora dolorosa, sottrarla alla contabilità dei danni e restituirla sotto forma di domanda collettiva. È ciò che ha fatto Marco Calcinaro, fumettista sambenedettese, quello di ’Sci Oh’, per intenderci. Lo ha fatto con una vignetta dedicata alla violentissima grandinata che nei giorni scorsi ha colpito la città e il territorio circostante. Il suo disegno non attenua la gravità di quanto accaduto. Mostra una città ferita, invasa dagli alberi caduti, con automobili distrutte, edifici danneggiati e strade coperte di detriti. Dentro questo scenario, però, il racconto si allontana dal singolo episodio e prova a collocarlo in una prospettiva più ampia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il disastro in una vignetta: il post diventa virale

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