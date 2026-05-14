In questi giorni, Sonia Bruganelli ha condiviso un messaggio su un social network riguardante la figlia maggiore, Silvia, di 23 anni, che si trova in ospedale da alcuni giorni. Il post ha ricevuto molte reazioni e commenti di sostegno da parte degli utenti. La famiglia Bonolis-Bruganelli attraversa un momento difficile a causa delle condizioni di salute della giovane.

Sono giorni particolarmente delicati per Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. La loro figlia maggiore Silvia, 23 anni, si trova ricoverata in ospedale da diversi giorni. A rendere pubblica la situazione è stata la stessa imprenditrice attraverso i social network, condividendo con i suoi follower momenti intensi e carichi di emozione che raccontano quanto questa fase sia complessa per l’intera famiglia. Nel giorno della Festa della mamma, Sonia ha pubblicato su Instagram uno scatto che ritrae il lettino ospedaliero della figlia, accompagnato da parole piene d’amore e commozione che hanno toccato migliaia di persone. “ Sono la tua mamma ma sei tu che ogni giorno mi insegni la vita.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Sonia Bruganelli rompe il silenzio sulla figlia in ospedale: il suo post diventa virale per l’ondata d’affetto

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