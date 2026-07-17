Trecentocinquanta lettini sono stati trovati in uno stabilimento balneare in Albania, dopo essere stati rubati due anni fa da un circolo a Reggio Emilia. Il furto è avvenuto nel giugno 2024 durante la notte. La scoperta è diventata virale sui social network. Non sono stati forniti dettagli sui responsabili o sui motivi del furto.

Reggio Emilia, 17 luglio 2026 – Trecentocinquanta lettini spariti di notte, nel giugno di due anni fa dal circolo Onde Chiare di via Fenulli in città e rubati da mani ignote. Un anno dopo gli stessi sono ‘magicamente’ riapparsi, con tanto di logo Onde Chiare ancora in bella vista, in uno stabilimento balneare sulla sabbia di Capo Rodoni, un promontorio roccioso sul mare Adriatico a nord di Durazzo, in Albania. https:www.ilrestodelcarlino.itferraracronacaombrelloni-devastati-maranza-70-anni-ronda-sdvqjdtb La turista in vacanza ha dato l’allarme. Ad accorgersene una signora reggiana che si trovava lì in vacanza e che ha inviato ai gestori della piscina una mail con allegate le foto per avvertirli del singolare ritrovamento, avendo letto al tempo la notizia del furto sulla stampa locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I 350 lettini rubati in piscina a Reggio ‘risbucano’ in uno stabilimento in Albania: e il post diventa virale sui social

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