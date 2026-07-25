Gli studenti temono la repressione con il ddl anti-maranza | Vogliono spegnere ogni protesta

Da repubblica.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli studenti temono che il ddl contro la propaganda marziana possa reprimere ogni forma di protesta, incluso il dissenso nelle scuole. Le associazioni avvertono di una possibile stretta generale sui movimenti di protesta, mentre un rappresentante del Partito Democratico ha dichiarato che c’è il rischio di punire anche le manifestazioni scolastiche. La proposta di legge mira a contrastare la diffusione di contenuti considerati pericolosi, ma preoccupazioni sono state sollevate riguardo agli effetti sulle libertà di espressione.

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Le associazioni paventano una stretta generale. La dem Serracchiani: “Rischio di punire anche le manifestazioni nelle scuole”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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