Un corteo commemorativo per il 143esimo anniversario della nascita di Mussolini si è svolto a Predappio. La manifestazione ha visto la partecipazione di alcuni simpatizzanti, ma senza l’uso dei saluti romani tradizionali. La celebrazione si è tenuta nel paese di nascita del leader, con un corteo che ha attraversato le vie centrali senza incidenti. La presenza di forze dell’ordine è stata consistente, ma non ci sono stati episodi di tensione.

Le celebrazioni per il 143esimo anniversario della nascita di Benito Mussolini, avvenuta a Dovìa di Predappio il 29 luglio 1883, si svolgeranno domani a Predappio, organizzati dagli Arditi d’Italia e da Angela Di Marcello, responsabile della tomba Mussolini nel cimitero di San Cassiano, su incarico delle sorelle Orsola e Vittoria Mussolini, pronipoti del Duce. Il programma prevede alle 10.30 la sfilata da piazza Sant’Antonio, davanti all’ex Casa del Fascio e ai piedi del municipio, fino al cimitero. Il corteo con labari, bandiere ed un grande tricolore retto da una decina di giovani, sarà sorvegliato dalla polizia della questura in divisa e in borghese, nonché dal servizio dell’organizzazione, con arrivo intorno alle 11 nel piazzale del cimitero, dove Orsola Mussolini rivolgerà un saluto ai partecipanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il corteo per il duce a Predappio: "Non ci saranno i saluti romani"

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