Saluti romani al corteo per Ramelli | confermate 23 assoluzioni

La Corte d’Appello di Milano ha confermato le 23 assoluzioni di militanti di estrema destra coinvolti in un corteo del 29 aprile 2019, in memoria di Sergio Ramelli. Gli imputati erano accusati di aver fatto saluti romani e di aver risposto alla chiamata del “presente”. Ramelli, militante del Fronte della Gioventù, fu ucciso nel 1975 da un gruppo di Avanguardia Operaia. La decisione riguarda i manifestanti che avevano partecipato alla commemorazione.

La Corte d’Appello di Milano ha confermato le assoluzioni di 23 militanti di estrema destra imputati per aver fatto saluti romani e risposto alla chiamata del “presente” al corteo che si era tenuto il 29 aprile 2019 in memoria di Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù ucciso a 19 anni da un commando di Avanguardia Operaia nel 1975. I giudici di secondo grado hanno stabilito che « il fatto non sussiste ». La Procura di Milano aveva fatto ricorso ad aprile del 2025. La Procura di Milano aveva presentato ricorso in appello ad aprile del 2025, dopo la sentenza di primo grado che aveva assolto i 23 imputati perché chiamata del... 🔗 Leggi su Lettera43.it

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